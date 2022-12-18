Сенатор РФ от Владимирской области Ольга Хохлова поздравила со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ефросинью Владимировну.

Сенатор РФ от Владимирской области Ольга Хохлова поздравила со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ефросинью Владимировну Сумник. Поздравление политик опубликовала в своём телеграм-канале.«Её память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной, и созидательную работу в послевоенное время. Подвиг и жизненный путь Ефросиньи Владимировны – пример того, как надо любить и беречь свою Родину», - написала сенатор.Ефросинья Сумник отпраздновала юбилей 17 декабря. Женщина живёт в Муроме.