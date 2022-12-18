Жители Владимирской области поделились самыми популярными планами на новогодние праздники: встречи...

Жители Владимирской области поделились самыми популярными планами на новогодние праздники: встречи с близкими, работа и просмотр сериалов. Онлайн-опрос был проведен аналитиками «Авито» в ноябре 2022 года, в нём приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России. В том числе — из Владимирской области.Большинство опрошенных планируют как следует отдохнуть на праздниках. В топе самых популярных планов на каникулы — встречи с друзьями и родственниками (58%), а также просмотр фильмов и сериалов (51%).Многие россияне планируют уехать на праздники за город (27%), посвятить время чтению книг (26%) и культурному досугу — посещению театров, музеев, выставок (19%).Отметим, что 42% (из 100% планирующих «не отдыхать») опрошенных выходят на работу 31 декабря или 1 января ради дополнительного заработка. Это характерно для молодёжи в возрасте 18-24 лет. Правда, чаще всего люди работают 31 декабря или 1 января, по данным «Авито» («Работа») из-за своей профессии (68%). То есть больше всего «не повезло» (или наоборот, если дело любимое!) врачам, инженерам, энергетикам и др.Фото: pxfuel.com