Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России постепенно снижается. В оперативном штабе сообщили о 21 734 новых случаях.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России постепенно снижается. В оперативном штабе сообщили о 21 734 новых случаях.Лидером среди регионов по количеству инфицированных стал Санкт-Петербург. Диагноз поставили 3 281 жителю города. На втором и третьем местах находятся Москва и Московская область, где выявили 3 115 и 1 072 заболевших соответственно.Материал дополняется.