Приехала китайская делегация в Россию на семинар. Пришли к фотографу сфотографироваться для пропусков. Фотограф снял одного, другого, а потом думает: что я на них пленку перевожу зря? Они же все на одно лицо. Решил отпечатать фотки с одной плёнки, сделал вид, что фоткает остальных и сказал зайти за снимками через пару часов. Приходит китаец забирать фото. Фотограф протягивает ему снимок, китаец посмотрел внимательно и говорит:
- Это не я!
- Как не ты? Лицо твоё?
Китаец:
- Лицо-то моё, а рубашка не моя!
еще анекдот!