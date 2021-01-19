В прошлом году доходная часть бюджета Владимирской области составила 89,9 млрд рублей.

В прошлом году доходная часть бюджета Владимирской области составила 89,9 млрд рублей, что на 14,8 % больше, чем в 2019 году. Собственные налоговые и неналоговые поступления составили 62,6 млрд рублей. Они выросли на 4,2 %.В коронавирусном году наиболее высокие темпы роста сложились по расходам на здравоохранение. На борьбу с ковидом было потрачено 4 млрд рублей.«Деньги пошли на выплаты за особые условия труда, на поддержку студентов медколледжей, на укрепление материально-технической базы медучреждений, на закупку средств индивидуальной защиты, спецтранспорта, лекарств и так далее», - отметил 19 января во время пресс-конференции замгубернатора, директор департамента финансов Вячеслав Кузин.При этом государственный долг региона остаётся одним из самых низких в стране. Владимирская область входит в ТОП-10 по этому показателю.