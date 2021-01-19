Праздничная крещенская служба начнётся в 9 часов, а после неё состоится великое освящение воды.

Сегодня в микрорайоне Веризино областного центра состоится первая божественная литургия на месте будущего храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Для этого у поклонного креста будет установлена военная палатка с обогревом. Праздничная крещенская служба начнётся в 9 часов, а после неё состоится великое освящение воды, принесённой прихожанами. Строительство высокого каменного храма в новом городском микрорайоне Владимира планируется начать в этом году, когда в стране отмечается 800-летие Александра Невского.Ольга Слободнюк