Фигуранты сдали в пункт приема металла 60 железных листов, похищенных с крыши хозяйственной постройки.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Вязниковского района, 1969 и 1984 годов рождения. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, обвиняемые, заранее договорившись, в течение лета несколько раз приезжали к одному из частных домов, собственники которого отсутствовали, и снимали металлические листы с кровли хозяйственной постройки. В общей сложности обвиняемые похитили 60 листов железа, которые впоследствии сдали в пункт приема металла.Ущерб, причиненный собственнику, составил 6 000 рублей.Злоумышленники были установлены и задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном они сознались.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.