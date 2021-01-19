Накануне Химкинский городской суд избрал меру пресечения для задержанного в аэропорту Шереметьево лидера российской оппозиции. Он был арестован на 30 суток.

Накануне Химкинский городской суд избрал меру пресечения для задержанного в аэропорту "Шереметьево" лидера российской оппозиции. Он был арестован на 30 суток.После этого основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был доставлен в знаменитый следственный изолятор ФСИН №1 "Матросская тишина". Политика разместили в камере в одиночестве, поскольку он недавно прибыл из-за границы и должен пройти двухнедельный карантин.В СИЗО его навестили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков и Алексей Мельников. Члены ОНК сообщили, что он прибыл в "Матросскую тишину" в понедельник вечером и уже успел там поужинать и помыться. Ему были выданы средства личной гигиены и другие необходимые предметы обихода, такие как постельные белье и посуда.По словам членов комиссии, Навальный содержится в трёхместной камере, где есть горячая вода, холодильник, чайник и даже телевизор. Представители ОНК напомнили 44-летнему политику, что при необходимости он может заказывать доставку еды и вещей через родственников, а также пользоваться электронным сервисом "ФСИН-письмо".Волков рассказал, что лидер российской оппозиции не сообщал ему о моральном или физическом давлении со стороны сотрудников и отметил, что рад снова оказаться на родине. Он поблагодарил представителей ОНК за поддержку и передал через них родственникам список необходимых вещей.