Для обогрева и переодевания на берегу водоемов были установлены отапливаемые шатры.

Минувшей ночью во Владимире прошли традиционные крещенские купания. Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом году для купаний были подготовлены купели на Семязинском пруду и на озере Глубоком.Готовность купелей к приему горожан накануне сотрудники управления гражданской защиты мэрии и МЧС. Они же обеспечивали безопасность купающихся. Для обогрева и переодевания на берегу водоемов были установлены отапливаемые шатры. Всех желающих угощали горячим чаем с баранками и кашей из полевых кухонь.По данным городского управления гражданской защиты, официальные крещенские купели города Владимира посетили более 1570 человек, а в обряде крещенского омовения участвовали 810 владимирцев. Крещенские купания прошли без происшествий.