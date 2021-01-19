Избирательная система Соединенных Штатов архаична и неподконтрольна обществу, в ней отсутствует единый и эффективный институт международного наблюдения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии.

Избирательная система Соединенных Штатов архаична и неподконтрольна обществу, в ней отсутствует единый и эффективный институт международного наблюдения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии.Председатель ГД отметил, что по почте на президентских выборах в США проголосовали 65 миллионов человек – это более 40% от всех принявших участие в голосовании. А 35 миллионов сделали это досрочно."Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших была закрыта от общества. Это не соответствует правилам демократических стран и требованиям, которые определены как стандарт", – констатировал Володин.Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам и вмешиваться в выборы, уверен спикер. "Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийную систему привел к деградацию, итогом которой стало посягательство на права граждан", – сказал председатель Госдумы.Причиной произошедшего в США Володин назвал глубокий внутренний раскол в американском обществе. По его словам, многие годы элита Соединенных Штатов сталкивала граждан между собой и противопоставляла их по расовому, гендерному признакам, политическим предпочтениям.Спикер напомнил о событиях у Капитолия 6 января. Власти США называют участников несанкционированных акций в других странах борцами за свободу и демократию, но когда то же самое произошло в Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, подчеркнул Володин."Страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула", – констатировал председатель ГД.