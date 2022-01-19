После развода со знаменитым супругом Александра не только освоилась в актерской тусовке, но и нашла свою любовь

После развода со знаменитым супругом Александра не только освоилась в актерской тусовке, но и нашла свою любовьУже больше 10 лет Дмитрий Дибров состоит в браке с красавицей-супругой, которая является ровесницей его дочери. Мало кто помнит, что Полина Диброва – не единственная молоденькая спутница журналиста. До нее он был женат на не менее юной Саше Шевченко. Однако девушка не смогла прожить в браке с шоуменом и года.Полина стала супругой Дмитрия почти сразу того, как он подписал бумаги о разводе со своей третьей женой Александрой. Так одна длинноногая и фигуристая дива Диброва сменила другую уже через месяц после расставания. Если нынешняя супруга давно живет с шоуменом душа в душу и растит от него детей, то предыдущая сбежала от него уже через девять месяцев.В свое время журналист буквально разрывался между молодыми красавицами. Несовершеннолетняя Полина, на которую Дмитрий положил глаз еще до свадьбы с третьей женой, была не готова к замужеству. Помимо нее в поле зрения Диброва была 18-летняя Валя, которую, как рассказывала его экс-супруга, он называл своей невестой. Однако женился шоумен в итоге на 22-летней Саше.Скорая свадьба быстро закончилась разводом. Возлюбленные поставили штамп в паспорте в марте 2008 года, а избавились от него уже в феврале следующего. Хотя бросила Саша супруга еще раньше. В декабре спутница шоумена ушла от него вместе с вещами. Как потом объясняла Александра, муж заставлял ее носить яркие и короткие наряды, в которых ей было неудобно, и относился к ней как к украшению. А Дмитрий признавался, что не считает свой мимолетный брак полноценным, и жаловался на упреки со стороны жены.Как бы там ни было, сейчас у обоих экс-супругов все хорошо. Дибров давно счастлив со своей четвертой женой, которая подарила ему троих сыновей. Александра тоже смогла устроить личную жизнь и стала мамой. От знаменитого бывшего мужа девушке досталась не только фамилия, но и главный бонус – путь в актерскую тусовку. Несколько лет назад она окончилаГИТИС, начала играть в театре и попала в кино.Сейчас экс-супруге журналиста 36 лет. Несколько лет назад Александра вышла замуж за актера и фотомодель Яна Ильвеса, который моложе ее на три года, и избавилась от известной фамилии бывшего. Избранники живут в Санкт-Петербурге, растят маленького сына и появляются на экранах с эпизодическими ролями.