Брат Бориса Моисеева вылетел в Москву на суд.

Брат Бориса Моисеева вылетел в Москву на суд.Российский певец Борис Моисеев умер 27 сентября прошлого года. Брат Музыканта Маркс Толкач, который старше артиста на 12 лет, живет в Канаде. Он никак не ожидал, что певец уйдет из жизни так рано.Несмотря на то, что в последние годы брат практически не общался с Моисеевым, он уверен, что артист мог бы пожить еще, и его попросту уморили, отрезав от мира и истребив из круга общения всех родных и близких. Брат Моисеева считает, что является полноправным наследником богатства певца, поэтому намерен бороться за свое имущество."Горох (директор Бориса Моисеева) его полностью изолировал, отключил все телефоны", – рассказал Марк Толкач.Брат Бориса Моисеева уверен, что директор приложил свою руку к скорому уходу артиста, сообщает . Но так как еще ничего не доказано, поэтому его "причастность" пока только в кавычках.Также он считает, что директор Сергей Горох незаконно завладел имуществом Бориса Моисеева. Адвокат Александр Добровинский, который будет отстаивать права брата Моисеева в суде, уверен в его победе. Он считает, что у родственника есть все шансы на выигрыш в суде. Если брат Моисеева получит наследство, то часть он отдаст на благотворительность.