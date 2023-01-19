Алексей Панин в Москве

Алексей Панин в МосквеНекогда очень востребованный в России актер уже довольно долго живет за границей. Вместе с дочерью он обосновался в Испании, а его имя в последнее время связывают лишь со скандалами. То Алексей Панин спит на улице, то гуляет голышом, то поливает грязью годами кормившую страну – в общем, хорошо живет!Вот только с работой артистку на чужбине не везет. В одном из последних интервью он откровенно признался, что в проекты его не берут из-за скандального имиджа, созданного, по его словам, прессой. Причем не помогают доводы о том, что он работал с великими режиссерами! Справедливости ради отметит, что провокационными выходками звезда "Жмурок" славилась и до переезда.Открестившийся от родины Алексей Панин внезапно решил на мгновение вернуться в Россию, опубликовав в своем микроблоге архивный снимок из Москвы. В кадре он пал на колени перед влиятельным мужчиной в мире кино – Юрием Яковлевым. Видимо, такую позу он выбрал, чтобы не заставлять пожилого актера вставать. Скандалист пояснил, что фотография была сделана в день рождения Владимира Абрамовича Этуша.На снимке видно, как звезда советского кино вместе с женой рада встрече с молодым актером. Вот только не ясно, почему он внезапно решил окунуться в воспоминания о ненавистной родине. Может быть, Алексей Панин в полном отчаянии из-за отсутствия прежней высокооплачиваемой работы и таким образом напомнил о том, что когда-то был в почете у великих.