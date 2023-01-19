Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Застрять по-крупному Проблемы долевого строительства -...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Застрять по-крупномуПроблемы долевого строительства - на контроле прокуратуры. Но в каких условиях живут люди, которые вложили свои деньги в квартиры на Пионерской?- Студенты-бойцамСвоих не бросаем. Владимирские студентки пришивают шевроны на тёплую форму для наших бойцов.- Крещенская ночьОчистить тело и душу на Крещение Господне. Сколько человек окунулись в иордани сегодня ночью?