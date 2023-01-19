Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Застрять по-крупному
Проблемы долевого строительства -...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Застрять по-крупному
Проблемы долевого строительства - на контроле прокуратуры. Но в каких условиях живут люди, которые вложили свои деньги в квартиры на Пионерской?
- Студенты-бойцам
Своих не бросаем. Владимирские студентки пришивают шевроны на тёплую форму для наших бойцов.
- Крещенская ночь
Очистить тело и душу на Крещение Господне. Сколько человек окунулись в иордани сегодня ночью?