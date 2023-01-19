Врезавшийся в опору ЛЭП грузовик стал причиной отключения электроснабжения в Суздальском...

Врезавшийся в опору ЛЭП грузовик стал причиной отключения электроснабжения в Суздальском районе.Сегодня, 19 января, после обеда в ряде населенных пунктов Суздальского района Владимирской области пропало электричество — в Багриново, Зелени, часть п. Богослово и других.В 15.19 в Центр управления сетями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» поступил сигнал о технологическом нарушении на энергообъекте. Прибывшая на место бригада обнаружила врезавшийся в опору линии электропередачи грузовой автомобиль. Пострадавших нет.В настоящее время энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения потребителей, которые будут завершены в ближайшее время.Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Фото www.pxfuel.com