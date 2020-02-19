Комфортный офис, высокий уровень сервиса и команда высокопрофессиональных специалистов

Региональный операционный офис «Гусь-Хрустальный» Банка УРАЛСИБ переехал в новое здание по адресу: ул. Калинина, 30, здание Торговых рядов. Комфортный офис, высокий уровень сервиса и команда высокопрофессиональных специалистов – к услугам клиентов Банка.Обслуживание физических и юридических лиц осуществляется по графику:понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),суббота, воскресенье - выходные дни.Получить подробную информацию и ознакомиться с полным перечнем продуктов и услуг можно в отделении Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на .Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.