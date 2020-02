19 февраля в ночь со вторника на среду в Лос-Анджелесе был убит рэпер Pop Smoke. Уточняется, что двое неизвестных проникли в его дом с целью ограбления и несколько раз выстрелили в находившегося ..

19 февраля в ночь со вторника на среду в Лос-Анджелесе был убит рэпер Pop Smoke. Уточняется, что двое неизвестных проникли в его дом с целью ограбления и несколько раз выстрелили в находившегося там артиста.Музыкант был госпитализирован и скончался в больнице, пишет издание TMZ. Стоит отметить, что Pop Smoke получил широкую известность летом 2019 года, когда он выпустил песню "Welcome to the Party".