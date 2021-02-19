С началом 2021 года поступает все больше сообщений о росте цен на те или иные продукты. Эксперты называют сразу несколько причин: падение курса рубля, увеличение стоимости удобрений, рост тарифов на топливо... Оказалось, есть еще один фактор, который влияет на подорожание продуктов.

С началом 2021 года поступает все больше сообщений о росте цен на те или иные продукты. Эксперты называют сразу несколько причин: падение курса рубля, увеличение стоимости удобрений, рост тарифов на топливо... Оказалось, есть еще один фактор, который влияет на подорожание продуктов.В последнее время поставщики пластиковой упаковки все чаще предупреждают участников "Руспродсоюза" о росте цен на их продукцию. Согласно новым прайс-листам, тара подорожала на 10-15%. Это связано с увеличением стоимости главного сырья – полиэтилена (+25-30% с июня 2020-го).Заместитель Председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов напомнил, что упаковка очень влияет на цены – она составляет около 30% от стоимости в доле производства пищевой продукции. Чтобы тара подешевела, необходимо избавиться от таможенных пошлин и активизировать конкуренцию между российскими и зарубежными производителями, считает он.Российский союз пекарей, в свою очередь, сообщил, что с конца 2020 года стоимость упаковки увеличилась на 70%. По данным "Сибур Холдинг", цены на отечественных и международных рынках выросли из-за высокого спроса на полимеры.Напомним, ранее консалтинговая компания FinExpertiza зафиксировала, что в январе этого года , обогнав инфляцию. Наибольший рост наблюдался в субъектах РФ с низким уровнем благосостояния граждан и высокой долей затрат домохозяйств на еду.