Оперативники установили места реализации похищенного. Имущество возвращено законной владелице.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В октябре прошлого года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что из ее квартиры пропали украшения и монеты из золота. Ущерб заявительница оценила в 57 500 рублей.Полицейские установили, что хищение произошло во время отсутствия хозяйки, однако следов повреждений на окнах или входной двери не было. В дальнейшем был установлен круг лиц, имевших доступ в квартиру. По подозрению в причастности к хищению полицейские задержали брата потерпевшей.Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что несколько раз приходил в квартиру, пока сестры не было и похищал золото, которое в дальнейшем сбывал в ломбарды. Вырученные деньги мужчина тратил на возврат долгов.Оперативники установили места реализации похищенного. Имущество возвращено законной владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.