Погибших и пострадавших нет.

Вечером 18 февраля в 17:45. в ГУ МЧС по Владимирской области поступила информация об обрушении кровли в ТЦ «Панорама», расположенном в городе Собинка. Площадь рухнувшей крыши составила 300 квадратных метров.Как сообщила начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко, торговые помещения не пострадали. Погибших и пострадавших нет.Ведомство в очередной раз напоминает арендаторам и собственникам зданий о необходимости чистить снег с крыш.«Жителям рекомендовано проявлять осторожность при нахождении около кровель зданий и внимательно следить за детьми», - уточнили в пресс-службе МЧС.В случае опасных ситуаций следует обращаться по телефонам: 101 и 112.