На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 — во Владимире13 — в Муромском районе12 — в Ковровском районе2 — в Кольчугинском районе5 — в Александровском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Радужном3 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 180257 случая заболевания.