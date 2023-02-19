Скоро жизнь Ксении Бородиной изменится?

Скоро жизнь Ксении Бородиной изменится?Ксения Бородина, которая не раз говорила о том, что не собирается уезжать из России, заговорила о смене страны. Нет, звезда не планирует переезд. Дело в том, что специально для телеведущей был составлен подробный астрологический прогноз. В нем говорится, что в жизни звезды грядут большие перемены. "От иммиграции до глобального ремонта или покупки новой недвижимости", – прочитала знаменитость.Также Бородина узнала о вероятной смене профессии. Так что не исключено, что в ближайшем будущем телезвезда сменит род деятельности. "Звезды говорят мне, что в этом году меня ждут трансформационные процессы", – рассказала ведущая шоу "Дом-2". Теперь остается лишь ждать, сбудется ли прогноз, который составила для Ксении астролог.Кстати, в День святого Валентина Ксения Бородина получила от возлюбленного огромный букет цветов. Телеведущая тут же похвасталась презентом подписчикам в популярной соцсети. Звезда разместила фото, на котором она запечатлена с бессчетным количеством роз.Напомним, в 2021 году Ксения Бородина со скандалом развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого родила дочь Теону в 2015-м.