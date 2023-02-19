Кто такие гренадеры и что они делали во Владимире? Татьяна Лысова приглашает прогуляться по их...

Кто такие гренадеры и что они делали во Владимире? Татьяна Лысова приглашает прогуляться по их следам.Это было ровно 130 лет назад. Настоящее событие для провинциального городка 19 века. Во Владимир нагрянули на постой сразу 2 гренадерских полка - рассказывает Татьяна Лысова. 9-ый Сибирский генерал-фельдмаршала, великого князя Николая Николаевича и 10-ый Малороссийский генерал- фельдмаршала Румянцева- Задунайского.Татьяна Лысова, экскурсовод:- И представляете в город с населением 18 тысяч прибывает сразу 4 тысячами элитных военных, первоначальным их вооружением были гренады, сейчас их знаем как гранаты.Гренады представляли собой чугунные шары с порохом и фитилями. Поджечь их в бою в непосредственной близости от противника, под вражеским огнем требовало особого хладнокровия.Важно было еще и далеко гранату забросить. Потому при отборе в гренадеры учитывались рост и крепость тела. Иными словами, это были бравые военные. Мечта прекрасных дам..Практику размещения воинских частей в городах ввел еще Петр 1. Власти за свой счет должны были предоставлять им бани, конюшни, казармы. Во Владимире нанимали помещения у состоятельных горожан.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Если для 9-го Сибирского нашлась вся инфраструктура в Солдатской слободе, там в 1896 были построены прекрасно оборудованные инженерные казармы, то 10-ый Малороссийский буквально размазали по городу.Вот в этом доходном доме купца Николая Философова больше известного, как дом губернатора Ивана Михайловича Долгорукова, ныне центр ИЗО - 2 верхних этажа были отданы офицерскому собранию. Об этом сегодня напоминает памятная табличка. Для образования офицеров здесь был организован полезный досуг, а для элиты города устраивались балы и вечеринки.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Обычно при Офицерских собраниях организовывались библиотеки, читальные гимнастические залы, и буфет за весьма щадящую цену. И частенько газеты писали, что в собрании 6 декабря прошел бал. Было оживление и много женских нарядов. Такие мероприятия интересовали женщин.А вот помыться гренадеры ходили сюда на Царицинскую - ныне Гагарина 13. В конце 19 века купец Тимофей Куликов открыл здесь Торговые бани с трактирным заведением.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Раз в неделю полным составом посещали баню, на несколько часов им освобождали мужское отделение. Шайка под одной подмышкой, веник в другой приходили, чтобы очиститься телом.Рассматривая это здание, трудно сегодня поверить, что это бывшая полковая церковь. Она появилась в 1880 году при манеже, в котором солдаты тренировались в непогоду.Татьяна Лысова, экскурсовод:- По крайней мере известно , что купеческий сын Никитин за организацию церкви на МАнеже был награжден орденом святой Анны 3 степени. В 1902 году согласно документам на Манеж был настроен 2 этаж по проекту Петра Бегена. А в 1909 заново перестроен, организована церковь на 1 этаже уже по проекту Якова Ревякина.Вот только командованию 10 малороссийского полка месторасположение храма не понравилось.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Рядом староконюшенная площадь, где торговали скотом и лошадьми. И вот постоянное ржание, мычание - не способствуют молебствию. И только в 1913 году в Солдатской слободе уже при военном кладбище полк своими силами выстроил церковь. Она, кстати, сохранилась до сих пор.Здание дошло до нас в сильно измененном виде. Церковь и внутри, и снаружи изрядно перестроили.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Данная улица не зря была названа Манежным тупиком, пч она заканчивалась обрывом к Ерофеевскому спуску. Но в 60-х был проложен путепровод и Манежный соединили с Комсомольской улицей. А чтобы проложить проезжую часть, пришлось снести чуть ли не половину манежа.А вот и Васильевские казармы, в которых размещались сотни гренадеров 10 Малороссийского полка. Здание разрушается и, скорее всего, мы его потеряем - рассказывает ТатьянаТатьяна Лысова, экскурсовод:- А казармы то вообще исторические. Их построил в 1870 году Прокопий Ерофеев - имя которого и носит как раз спуск к речке Лыбеди.Крестьянин из Боголюбова сумел сколотить состояние на ремонте госучреждени. По дороге к Лыбеди Ерофеев построил сначала 3 доходных дома, а позже получил разрешение и на возведение казарм, но с условием.Татьяна Лысова, экскурсовод:- По градостроительному плану здесь предполагалось обустроить площадь и оговаривалось, что если город вознамерится это сделать- Прокопий рискнул и вот оно стоит, только время уничтожает это помещение.Во время русско-турецкой в казармах разместили сотни военнопленных. Условия были ужасные- печи сломаны, окна разбиты, ретирадные помещения, туалеты по-современному всегда переполнены. Арендодатель никак не соглашался исправлять ситуацию.Татьяна Лысова, экскурсовод:- У нас был договор на размещение 200 военнопленных и 300 местного гарнизона, а вы разместили 300 военнопленных и 400 местный гарнизон. Нарушены обязательства - ничего не буду делать. Город сказал это не мы, это Минобороны. И поступил великолепно пригнал арестантские роты, которые все исправили. А из аренды Григорию Ерофееву были вычислены суммы за произведенные работы.В 1883 году здание выкупил купец Ефим Васильев. Отсюда и современный топоним "Васильевские казармы". А это казармы Никитинские, сегодня здание военного комиссариата. Построено в 1869 году на улице Мироносицкой купцом Андреем Никитиным для текстильной фабрики.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Это было по сути дела первое промышленное предприятие во Владимире вот такого масштаба. Оно выпускало продукции на миллион 200 тыс в год. Но он неожиданно для всех закрывает фабрику и переносит ее в Лемешки.Там и появится настоящий рабочий поселок. Мы его знаем как Оргтруд. Андрей Никитин - в то время городской голова, перестроит Мироносицкий корпус под казармы и передаст их бесплатно городу. Был у гренадеров и свой лазарет - на улице Воскресенской - Луначарского.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Позади меня 2 здания, которые принадлежали Малороссийскому полку. В доме №7 был лазарет, а №9 - казармы- учебные части. После революции лазарет отдан под артель, а казармы долго оставались пустыми.Сегодня трудно представить, что владимирский парк Липки до 1900 года использовался как плац. В то время его территория была совсем не благоустроена. Между тем все праздники во Владимире после благодарственного молебна в Успенском соборе сопровождались военными парадами. К тому же большой популярностью в городе пользовался духовой оркестр Малороссийского полка. Летними вечерами он играл на Пушкинском бульваре.Во Владимире прославленные гренадерские полки отпраздновали и свои юбилеи.Татьяна Лысова, экскурсовод:- 9-ый Сибирский организовал Петр 1 и он участвовал в Полтавской битве, Отечественной, 10 -ый и при сражении под Очаковым, бородинском поле, и в Париже в 1814-ом и русско-турецкой.Из Владимира провожали оба полка на фронты Первой мировой. Каждому солдату вручили по иконе Владимирской Божьей матери. После революции, гренадеры отказались от перемирия с врагом, во Владимир прислали телеграмму , в которой объявили себя "полками смерти" и рассказали, что будут биться до последней капли крови - говорит Татьяна. Власть большевиков - не приняли. Стали основой Белой армии. Это и поставило крест на их дальнейшей судьбе.В 1918 году полки расформировали. Недвижимость перешла городу и Наркому обороны. А знамена, наградные знаки, фото и документы перешли в ведение музея. И сегодня они хранятся здесь, на Большой Московской. Владимиро-Суздальский музей-заповедник создал уникальный каталог сохраненных предметов. Венные казармы 19 века и сегодня вызывают особый интерес у туристов. И не смотря на то, что гренадерские полки 105 лет назад прекратили свое существование, их знамена, их душа - подытоживает Татьяна, до сих пор пребывает в нашем городе.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести - Владимир.