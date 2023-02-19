Кто такие гренадеры и что они делали во Владимире? Татьяна Лысова приглашает прогуляться по их...
Кто такие гренадеры и что они делали во Владимире? Татьяна Лысова приглашает прогуляться по их следам.
Это было ровно 130 лет назад. Настоящее событие для провинциального городка 19 века. Во Владимир нагрянули на постой сразу 2 гренадерских полка - рассказывает Татьяна Лысова. 9-ый Сибирский генерал-фельдмаршала, великого князя Николая Николаевича и 10-ый Малороссийский генерал- фельдмаршала Румянцева- Задунайского.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- И представляете в город с населением 18 тысяч прибывает сразу 4 тысячами элитных военных, первоначальным их вооружением были гренады, сейчас их знаем как гранаты.
Гренады представляли собой чугунные шары с порохом и фитилями. Поджечь их в бою в непосредственной близости от противника, под вражеским огнем требовало особого хладнокровия.
Важно было еще и далеко гранату забросить. Потому при отборе в гренадеры учитывались рост и крепость тела. Иными словами, это были бравые военные. Мечта прекрасных дам..
Практику размещения воинских частей в городах ввел еще Петр 1. Власти за свой счет должны были предоставлять им бани, конюшни, казармы. Во Владимире нанимали помещения у состоятельных горожан.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Если для 9-го Сибирского нашлась вся инфраструктура в Солдатской слободе, там в 1896 были построены прекрасно оборудованные инженерные казармы, то 10-ый Малороссийский буквально размазали по городу.
Вот в этом доходном доме купца Николая Философова больше известного, как дом губернатора Ивана Михайловича Долгорукова, ныне центр ИЗО - 2 верхних этажа были отданы офицерскому собранию. Об этом сегодня напоминает памятная табличка. Для образования офицеров здесь был организован полезный досуг, а для элиты города устраивались балы и вечеринки.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Обычно при Офицерских собраниях организовывались библиотеки, читальные гимнастические залы, и буфет за весьма щадящую цену. И частенько газеты писали, что в собрании 6 декабря прошел бал. Было оживление и много женских нарядов. Такие мероприятия интересовали женщин.
А вот помыться гренадеры ходили сюда на Царицинскую - ныне Гагарина 13. В конце 19 века купец Тимофей Куликов открыл здесь Торговые бани с трактирным заведением.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Раз в неделю полным составом посещали баню, на несколько часов им освобождали мужское отделение. Шайка под одной подмышкой, веник в другой приходили, чтобы очиститься телом.
Рассматривая это здание, трудно сегодня поверить, что это бывшая полковая церковь. Она появилась в 1880 году при манеже, в котором солдаты тренировались в непогоду.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- По крайней мере известно , что купеческий сын Никитин за организацию церкви на МАнеже был награжден орденом святой Анны 3 степени. В 1902 году согласно документам на Манеж был настроен 2 этаж по проекту Петра Бегена. А в 1909 заново перестроен, организована церковь на 1 этаже уже по проекту Якова Ревякина.
Вот только командованию 10 малороссийского полка месторасположение храма не понравилось.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Рядом староконюшенная площадь, где торговали скотом и лошадьми. И вот постоянное ржание, мычание - не способствуют молебствию. И только в 1913 году в Солдатской слободе уже при военном кладбище полк своими силами выстроил церковь. Она, кстати, сохранилась до сих пор.
Здание дошло до нас в сильно измененном виде. Церковь и внутри, и снаружи изрядно перестроили.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Данная улица не зря была названа Манежным тупиком, пч она заканчивалась обрывом к Ерофеевскому спуску. Но в 60-х был проложен путепровод и Манежный соединили с Комсомольской улицей. А чтобы проложить проезжую часть, пришлось снести чуть ли не половину манежа.
А вот и Васильевские казармы, в которых размещались сотни гренадеров 10 Малороссийского полка. Здание разрушается и, скорее всего, мы его потеряем - рассказывает Татьяна
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- А казармы то вообще исторические. Их построил в 1870 году Прокопий Ерофеев - имя которого и носит как раз спуск к речке Лыбеди.
Крестьянин из Боголюбова сумел сколотить состояние на ремонте госучреждени. По дороге к Лыбеди Ерофеев построил сначала 3 доходных дома, а позже получил разрешение и на возведение казарм, но с условием.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- По градостроительному плану здесь предполагалось обустроить площадь и оговаривалось, что если город вознамерится это сделать- Прокопий рискнул и вот оно стоит, только время уничтожает это помещение.
Во время русско-турецкой в казармах разместили сотни военнопленных. Условия были ужасные- печи сломаны, окна разбиты, ретирадные помещения, туалеты по-современному всегда переполнены. Арендодатель никак не соглашался исправлять ситуацию.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- У нас был договор на размещение 200 военнопленных и 300 местного гарнизона, а вы разместили 300 военнопленных и 400 местный гарнизон. Нарушены обязательства - ничего не буду делать. Город сказал это не мы, это Минобороны. И поступил великолепно пригнал арестантские роты, которые все исправили. А из аренды Григорию Ерофееву были вычислены суммы за произведенные работы.
В 1883 году здание выкупил купец Ефим Васильев. Отсюда и современный топоним "Васильевские казармы". А это казармы Никитинские, сегодня здание военного комиссариата. Построено в 1869 году на улице Мироносицкой купцом Андреем Никитиным для текстильной фабрики.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Это было по сути дела первое промышленное предприятие во Владимире вот такого масштаба. Оно выпускало продукции на миллион 200 тыс в год. Но он неожиданно для всех закрывает фабрику и переносит ее в Лемешки.
Там и появится настоящий рабочий поселок. Мы его знаем как Оргтруд. Андрей Никитин - в то время городской голова, перестроит Мироносицкий корпус под казармы и передаст их бесплатно городу. Был у гренадеров и свой лазарет - на улице Воскресенской - Луначарского.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Позади меня 2 здания, которые принадлежали Малороссийскому полку. В доме №7 был лазарет, а №9 - казармы- учебные части. После революции лазарет отдан под артель, а казармы долго оставались пустыми.
Сегодня трудно представить, что владимирский парк Липки до 1900 года использовался как плац. В то время его территория была совсем не благоустроена. Между тем все праздники во Владимире после благодарственного молебна в Успенском соборе сопровождались военными парадами. К тому же большой популярностью в городе пользовался духовой оркестр Малороссийского полка. Летними вечерами он играл на Пушкинском бульваре.
Во Владимире прославленные гренадерские полки отпраздновали и свои юбилеи.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- 9-ый Сибирский организовал Петр 1 и он участвовал в Полтавской битве, Отечественной, 10 -ый и при сражении под Очаковым, бородинском поле, и в Париже в 1814-ом и русско-турецкой.
Из Владимира провожали оба полка на фронты Первой мировой. Каждому солдату вручили по иконе Владимирской Божьей матери. После революции, гренадеры отказались от перемирия с врагом, во Владимир прислали телеграмму , в которой объявили себя "полками смерти" и рассказали, что будут биться до последней капли крови - говорит Татьяна. Власть большевиков - не приняли. Стали основой Белой армии. Это и поставило крест на их дальнейшей судьбе.
В 1918 году полки расформировали. Недвижимость перешла городу и Наркому обороны. А знамена, наградные знаки, фото и документы перешли в ведение музея. И сегодня они хранятся здесь, на Большой Московской. Владимиро-Суздальский музей-заповедник создал уникальный каталог сохраненных предметов. Венные казармы 19 века и сегодня вызывают особый интерес у туристов. И не смотря на то, что гренадерские полки 105 лет назад прекратили свое существование, их знамена, их душа - подытоживает Татьяна, до сих пор пребывает в нашем городе.
Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести - Владимир.