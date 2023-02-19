Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.

Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.Роскошные путешествия,букеты не меньше 101 розы и дорогие подарки на самый маленький праздник — так своюжизнь показывают российские блогеры. Переходя из одной социальной сети в другу,они продолжают набирать миллионы лайков и комментариев за красивую картинку.Но кто же иззвезд, ежедневно ловящих "инсайд" и "поток" действительно любимпубликой, а кто просто надоел своим идеальным миром?Оксана СамойловаБизнесвумен, идеальнаяжена и всегда спокойная мама четверых детей Оксана Самойлова никогда негрустит. В ее мире есть только причесанные дети, полеты на частных самолетах иотдых в новой стране каждый месяц. А куда без него, нужно ведь где-то искатьвечный источник вдохновения на новые семейные фотосессии.Валерия ЧекалинаЕще одна мамочка,которая все успевает. Более того, в своем блоге она регулярно рассказываетвсе-все тайны семейной жизни, даже интимные. У Валерии своя линейка косметикина все типы кожи, коллекция вечерних платьев и роскошные вечеринки на каждыйповод. Как хорошо, что для достижения уровня Лерчек можно просто купить ее курс.Елена БлиновскаяМечтательницавсея Руси, исполнительница желаний Елена Блиновская живет скромно и просто. Поутрам пьет воду и записывает цели в блокнотик. Всегда ответит на все вопросыподписчиков и, конечно же, только ради дорогих зрителей запустит еще одиндополнительный поток своего марафона. А кому не нравится — Елена может и в рожуплюнуть.Аяз ШабутдиновА когда желания вблокноте перестанут работать, идем учиться бизнесу у Аяза. На билеты бизнесментратит по несколько миллионов, но уверяет — выйти на его доход можно уже черезнесколько месяцев. Короче, смотрим фотографии, учимся "мышлениюбогатых" и зарабатываем на роскошную жизнь, как у миллиардера.