Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.
Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.
Роскошные путешествия,
букеты не меньше 101 розы и дорогие подарки на самый маленький праздник — так свою
жизнь показывают российские блогеры. Переходя из одной социальной сети в другу,
они продолжают набирать миллионы лайков и комментариев за красивую картинку.
Но кто же из
звезд, ежедневно ловящих "инсайд" и "поток" действительно любим
публикой, а кто просто надоел своим идеальным миром?
Оксана Самойлова
Бизнесвумен, идеальная
жена и всегда спокойная мама четверых детей Оксана Самойлова никогда не
грустит. В ее мире есть только причесанные дети, полеты на частных самолетах и
отдых в новой стране каждый месяц. А куда без него, нужно ведь где-то искать
вечный источник вдохновения на новые семейные фотосессии.
Валерия Чекалина
Еще одна мамочка,
которая все успевает. Более того, в своем блоге она регулярно рассказывает
все-все тайны семейной жизни, даже интимные. У Валерии своя линейка косметики
на все типы кожи, коллекция вечерних платьев и роскошные вечеринки на каждый
повод. Как хорошо, что для достижения уровня Лерчек можно просто купить ее курс.
Елена Блиновская
Мечтательница
всея Руси, исполнительница желаний Елена Блиновская живет скромно и просто. По
утрам пьет воду и записывает цели в блокнотик. Всегда ответит на все вопросы
подписчиков и, конечно же, только ради дорогих зрителей запустит еще один
дополнительный поток своего марафона. А кому не нравится — Елена может и в рожу
плюнуть.
Аяз Шабутдинов
А когда желания в
блокноте перестанут работать, идем учиться бизнесу у Аяза. На билеты бизнесмен
тратит по несколько миллионов, но уверяет — выйти на его доход можно уже через
несколько месяцев. Короче, смотрим фотографии, учимся "мышлению
богатых" и зарабатываем на роскошную жизнь, как у миллиардера.