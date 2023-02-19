Каким специалистам проще найти работу во Владимирской области? За январь 2023 года, на одну...

Каким специалистам проще найти работу во Владимирской области?За январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего 2,5 активных резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем в декабре 2022 года, сообщает сервис hh.ruНормой на рынке труда считается число 5 или 6 резюме. В подобной ситуации работодатель будет иметь возможность сделать адекватный выбор между кандидатами. Кроме того, потенциальные работники не чувствуют острой конкуренции за вакансию, но сохраняют дух соперничества между собой. Показатель ниже 5-6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, сегодня рынок труда Владимирской области испытывает нехватку кадров.Во Владимирской области легче всего стать специалистом в сфере «Медицина, фармацевтика» - здесь на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме.Крайне низкая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах:«Рабочий персонал» - 0,5 резюме на вакансию«Спорт, фитнес, салоны красоты» - 0,5«Строительство, недвижимость» - 0,6«Автомобильный бизнес» - 0,7«Продажи» - 1,0«Искусство, развлечения, масс-медиа» - 1,0Фото pxfuel.com