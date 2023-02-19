Реку Клязьму на территории Владимирской области расчистят за 1,5 миллиарда рублей.
На Совете...
Реку Клязьму на территории Владимирской области расчистят за 1,5 миллиарда рублей.
На Совете Федерации обсудили проблемы в сфере использования и оборота земель сельхозназначения, развития сельских территорий и расчистки реки Клязьмы во Владимирской области.
Протяженность участка, который требует расчистки - 18 километров. Сам проект стоит 40 миллионов рублей.
1,5 миллиарда рублей требуется на проведение работ в рамках нацпроекта «Экология».
В Совете Федерации идею поддержали.
Фото pxfuel.com