Реку Клязьму на территории Владимирской области расчистят за 1,5 миллиарда рублей. На Совете...

Реку Клязьму на территории Владимирской области расчистят за 1,5 миллиарда рублей.На Совете Федерации обсудили проблемы в сфере использования и оборота земель сельхозназначения, развития сельских территорий и расчистки реки Клязьмы во Владимирской области.Протяженность участка, который требует расчистки - 18 километров. Сам проект стоит 40 миллионов рублей.1,5 миллиарда рублей требуется на проведение работ в рамках нацпроекта «Экология».В Совете Федерации идею поддержали.Фото pxfuel.com