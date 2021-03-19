В паспорте объекта - конец стройки в декабре прошлого года. Только на деле все обстоит иначе.

Новоселье под угрозой. Дольщики ЖК "Дуброва парк" областного центра ждут квартиры уже 4 года. Почему застройщик оттягивает сроки сдачи работы?Этот дом, как и несколько "свечек" рядом, строится с 2016 года. В паспорте объекта, который установлен в 100 метрах от дома, черным по белому - конец стройки в декабре прошлого года. Только на деле все обстоит иначе.Елена Хромова, дольщица: «С осени вообще тишина. Эпидемия эпидемией, но где-то что-то строилось. Ходили товарищи наверху, что-то сметали. Пурга, метель - всё, никакого движения. И все переживают!"Елена Ефимова, дольщица: «Здесь как висят сроки строительства - так и висят, нас никто не извещает».Алексей Карпушов купил здесь квартиру за 3 миллиона. Из-за затянувшейся стройки они с супругой уже второй год живут на съемной квартире. За все это время за аренду потратили порядка трехсот тысяч. С каждым месяцем его надежда на то, что стройка вообще завершится, всё меньше. Одно радует, говорит Алексей - дети уже взрослые и живут в своих домах.Алексей Карпушов, дольщик: «Около 3 лет назад купил квартиру на котловане. Вроде сроки нормальные. Строится - строится, а сейчас всё тише-тише. Дома в округе строятся, а здесь… Никакой отчетности нет, рабочих всё меньше с каждым днём. Даже, как люди говорят - было 20, стало 7 каменщиков».Никакого обмана, - заявляют в компании застройщика. Стройка затянулась из-за форс мажорных обстоятельств. Вмешалась пандемия, поэтому сроки сдачи дома сдвинулись. Сейчас компания "ИнтерСтрой плюс" работу возобновила. Уже скоро начнут работу отделочники, электрики, сантехники и оконщики, заверяет руководитель компании Игорь Другов. Обещают застройщики и компенсировать убытки.Игорь Другов, руководитель компании «ИнтерСтрой Плюс»: «В связи с пандемией срок был перенесен до конца 21-го. Сдача квартир у нас в 22 году до июля месяца должна произойти дольщикам. Обо всем этом, когда мы сдадим дом, мы конечно будем беседовать с дольщиками. Мы если задерживаем дома, мы всегда дольщиков приглашаем, находим точки соприкосновения, каким образом решить вопрос. Кому- то отделку предлагаем, какие-то деньги предлагаем, чтобы дольщиков как-то стимулировать. Потому что у всех ситуация непростая».По словам Игоря Другова, закончить строительство компания планирует до конца этого года. А въехать в свои квартиры дольщики смогут только следующим летом. Главное, чтобы не было форс мажоров.Артём Яковенко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»