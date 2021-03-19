Этой отставки ожидали с начала марта.

Этой отставки ожидали с начала марта.По словам Елены Утемовой, она сама написала заявление об уходе.Напомним, что еще в начале февраля на внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.С тех пор губернатор Владимирской области переложил ответственность за проблемы с льготными лекарствами на своего заместителя. курирующему социальный блок вице-губернатору Сергею Шевченко.Затем началась служебная проверкаА лекарства сталиТакже во Владимирской области .Однако, стало совершенно ясно, что .И депутаты Владимирской областиВ такой обстановке и дальше находиться на "расстрельной" должности облздрава Владимирской области дальше Елена Утемова долго не смогла.Добавим, что Елена Утемова назначена директором департамента здравоохранения Владимирской области всего лишь в сентябре прошлого года. занял этот пост в декабре 2018 года - и таким образом руководил областной медициной только 9 месяцев.Впрочем, не прекращающиеся кадровые проблемы в администрации Владимира Сипягина хорошо известны уже и за пределами Владимирской области. Недавно глава Владимирской области .