Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) сообщил о состоянии членов экипажа танкера Davide B. Все заложники находятся в одном месте и чувствуют себя нормально. Подробная информация передана родственникам похищенных и не будет разглашаться в целях безопасности.
Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) сообщил о состоянии членов экипажа танкера Davide B. Все заложники находятся в одном месте и чувствуют себя нормально. Подробная информация передана родственникам похищенных и не будет разглашаться в целях безопасности.
Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса
(Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, моряки
собрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, среди
которых оказался гражданин РФ.
С похитителями ведутся переговоры для скорейшего и
безопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.
Нападения на торговые суда происходят регулярно у берегов
Нигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаев
похищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывали
привлечь "ЧВК Вагнера" к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет .
«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно
справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ, то для них
не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.