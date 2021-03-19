Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) сообщил о состоянии членов экипажа танкера Davide B. Все заложники находятся в одном месте и чувствуют себя нормально. Подробная информация передана родственникам похищенных и не будет разглашаться в целях безопасности.

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) сообщил о состоянии членов экипажа танкера Davide B. Все заложники находятся в одном месте и чувствуют себя нормально. Подробная информация передана родственникам похищенных и не будет разглашаться в целях безопасности.Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса(Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, морякисобрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, средикоторых оказался гражданин РФ.С похитителями ведутся переговоры для скорейшего ибезопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.Нападения на торговые суда происходят регулярно у береговНигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаевпохищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывалипривлечь "ЧВК Вагнера" к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет .«Она отлично проявила себя в Сирии и успешносправилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ, то для нихне будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.