19 марта праздник иконы «Благодатное небо». Кого защищает и в чем помогает она? Историю появления...

19 марта праздник иконы «Благодатное небо». Кого защищает и в чем помогает она?Историю появления иконы «Благодатное небо» точно проследить не удалось. Историки считают вероятными две версии обретения чудесного образа.Первая легенда гласит, что святыня попала в Москву из Смоленска еще в 14 веке. Образ какое-то время находился там, был в числе других старых икон, прибывших из Константинопольской епархии. Упоминание встречается в Троицких летописных записях за 1398 год. Литовская княжна София привезла его из Смоленска, когда ехала вступить в брак с Московским князем Василием. Источники 19, начала 20 века поддерживали эту версию обретения образа.По второй версии, «Благодатное небо» привезла в Москву София Палеолог, супруга Ивана III. Древнюю святыню до наших дней сохранить не удалось. Русские иконописцы в 17 веке сделали список с оригинала. Мастера Оружейной палаты сумели точно воспроизвести чудный образ, копия не уступала оригиналу по силе воздействия на верующих.Икона символизирует Божественную власть Пречистой Девы, поэтому, по молитвенным традициям, обращаться к ней следует с духовными проблемами.Бойцы ВДВ чтят икону, как свою заступницу. В полевых храмах, в частях ВДВ находятся списки образа, освящают церкви в честь иконы. Александр Покрышкин, герой ВОВ, прославленный летчик, родился в день празднования образа. Богородица хранила героя, защищала невидимой рукой во время тяжелых боев. Медаль, носящее название «Благодатное небо», с образом Божией Матери, учреждена для награждения тех, кто защищает воздушные рубежи Родины, осваивает космос.Богородицу перед образом «Благодатное Небо» просят:о преодолении чувства богооставленности, потери веры;о заступничестве при борьбе с тяжкими искушениями;при затяжной депрессии, унынии, потере радости жизни;об избавлении от зависимостей разного рода – алкоголизм, наркомания, компьютерная;для защиты от ересей, тяги к колдовству, оккультизму;при необходимости спасти себя и близких от влияния сект, дьявольских наваждений;о помощи при борьбе с тяжкими пороками – гордыни, тщеславия, себялюбия, зависти;о защите от опасностей, внезапной смерти;о помощи в разрешении сложных конфликтных ситуаций в семье, на службе.Фото кадр из видео с Youtube