На улице весна, и пока все вокруг оживает, в Музее Природы уже расцвели камни. Что такого...

На улице весна, и пока все вокруг оживает, в Музее Природы уже "расцвели" камни. Что такого интересного можно увидеть в твердых минералах, расскажет Ольга Яцык.- Аааа....приволок? А ребенку отдашь?Когда человек увлечен любимым делом, эмоции не скрыть. Коллекционер камней Андрей Горшков рассматривает уникальный минерал. Сам он обладатель шестисот редких экспонатов из разных уголков света. Камни привезены из Конго, Армении, с Дальнего Востока, Украины, Финляндии, Южной Кореи и Мадагаскара. И это не полная география. А начиналось все в далеком детстве.Андрей Горшков - коллекционер:- Залез на кучу щебенки у железной дороги и нашел кремень. Но, кремень формы необычной, прям, как кораблик, а корма у этого кораблика в виде щеточки ярких кристаллов горного хрусталя. На солнышке блестит, естественно, впечатления.На выставке "Когда камень цветет" представлены полторы сотни редких сокровищ. К примеру, минерал чароит можно найти только на границе между Иркутской областью и Якутией. Имеется даже фрагмент знаменитого челябинского метеорита. Камня, упавшего с неба.Андрей Горшков - коллекционер:- У меня просто много знакомых. В том числе, на Урале. Как-то говорю: "Нехорошо получается, у вас там метеорит грохнулся, а у меня до сих пор нет...". Ну, вот, прислали. Говорят: "Очень тяжело".А это совсем не дерево, а фульгурит - минерал. Он образуется, когда молния бьет в песок. По сути, это спекшийся песчаный кварц. Не менее уникальное явление вот эта "хризантема" из кальцита. Она приехала с Таймыра. Еще такие минералы имеются в Беломорском месторождении и Австралии. Подобные "цветущие камни" - и на картинах выставочного зала. Центральное полотно изображает геологов с друзой горного хрусталя.Денис Дуденков - завотделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- И на выставке мы попытались представить вот такие вот камни цветущие. Красивые друзы, яркие сростки кристаллов. Все это цветное великолепие.- Тут есть не только российские пейзажи. Есть и Памир, есть и Армения, и Киргизия.Среди россыпи ярких камней - кальцит, флюорит, гранат, бирюза, графит, самородное серебро, аметист и феонит. И это лишь те, что на слуху. Как тут не вспомнить об уральском самоцвете - малахите. Считается, что этот камень способен подарить любовь и красоту, как у Хозяйки Медной горы.- У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитовая осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.Ольга Яцык:- К сожалению, наш край на минералы беден. Самой уникальной находкой является этот минерал барит. Он был найден прошлым летом в русле Клязьмы.Такие минералы образуются в разломах земной коры, а у нас - крепкая равнина. В основном, владимирские недра - это известняк, говорит Андрей. Поэтому появление барита - настоящая загадка. Выставка открыта до 21-го мая. Спешите приобрести билет, чтобы увидеть и, возможно, разгадать тайну этих неземных камней.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир