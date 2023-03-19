Что мешает завершению строительства Рпенского проезда во Владимире? Во Владимире продолжается...

Что мешает завершению строительства Рпенского проезда во Владимире?Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. В створе автомобильной дороги остался всего один дом, подлежащий расселению и демонтажу, который делит магистраль на две частиВ створе Рпенского проезда — автомобильной дороги, которая осенью 2023 года должна соединить Восточный и Центральный районы города Владимира.Остался всего один дом, который подлежит расселению и демонтажу. В июле мэрия Владимира сообщала, что все юридические формальности с собственниками улажены. Им должны перечислить 11 миллионов рублей в качестве компенсации, чтобы в течение полугода купить новое жилье.Однако в сентябре 2022 года коттедж все еще оставался на месте.Фото телеграмм-канал "Чей-то дрон"