В Гороховецком и Александровском районах полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе областного УМВД. 45-летний житель

В Гороховецком и Александровском районах полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе областного УМВД. 45-летний житель Гороховецкого района попался полиции в ноябре 2022 года. В его гараже нашли коноплю массой практически в две сотни граммов, спрятанную в упаковку из-под напитков. Житель города Струнино, 34-летний мужчина, был пойман