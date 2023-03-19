В этот день нельзя расплескивать воду позря.

В этот день нельзя расплескивать воду позря.19 марта православные вспоминают святого Константина и его мать Елену. По преданию, именно они нашли крест, на котором распяли Христа. В народе этот день называют Константиновы круги.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ этот православный праздник было принято обходить колодцы стороно. Считалось, что притаптывать снег вокруг колодцев нельзя, так как грязная вода вокруг них скапливалась и попадала в воду. Если не топтать снег рядом с колодцем, вода в нем будет чистая и целебная. Именно поэтому день и назвали Константиновыми кругами.В этот день верующие непременно умывались колодезной водой. Она в этот праздник считалась особенно энергетически сильной. Также в этот день стоит попариться в бане с вениками. Так люди старались смыть все грехи и всю грязь с себя.Кроме того, в этот православный праздник обязательно вспоминали умерших. Люди встречали аистов в этот день. Верили, что если аист поселился на крыше, значит в дом прибудет счастье.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬВ этот православный праздник многие запреты связаны именно с водой. Так, нельзя пить воду из чужих колодцев или даже из чужой посуды. Как и в любой православный праздник, в этот день нельзя конфликтовать с близкими и распространять сплетни. Тратить воду без надобности и лить позря в этот день строго запрещается.