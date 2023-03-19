20 марта 2023 года проходит церковный день памяти преподобного Павла Препростого. В народе его...

20 марта 2023 года проходит церковный день памяти преподобного Павла Препростого. В народе его прозвали Павел Капельник. Очередной день, когда весна закрепляется в своих правах. Считается, что в это время уже вовсю тает снег, звучит капель, журчат ручьи, однако ещё может грянуть несильный морозец, особенно ночью и по утрам, так что убирать тёплые вещи пока рано.Что можно делать в день Павла Капельника?Можно и нужно загадать любое желание, главное – чтобы задуманное никому не вредило, тогда все обязательно исполнится.С особым вниманием относились к сновидениям – веря, что сон непременно сбудется.Хозяйкам нужно 20 марта сделать генеральную уборку, чтобы очистить дом от всего плохого.Что нельзя делать в день Павла Капельника?Нельзя выяснять отношения. Есть вероятность, что поругавшимся после будет очень сложно найти общий язык – ссора продлится долго и станет причиной серьезных последствий, как для личной жизни, так и для дел финансовых.Не рекомендуется в день Павла Капельника пересаживать цветы – по приметам, растения не приживутся.Запрещено наговаривать и сплетничать – весь негатив, сказанный о ком-то, обернется против клеветника.Народные приметы на 20 мартаК ночи погода испортилась, стало пасмурно — следующим днём возможен мороз.Сосульки обильно тают и капают — к хорошему урожаю.На закате небо ярко-жёлтое и даже красноватое — ветер усилится.Снегири расчирикались — к потеплению.Горизонт синеватого оттенка — ждите оттепель.Дикие утки чистят пёрышки — погода испортится.Сова кричит — похолодание чувствует.Тепло, южный ветер и обильная капель — лето будет жарким.Фото .pxfuel.com