Новые границы исторического поселения во Владимире утвердят в 2024 году. Сейчас Владимир весь...

Новые границы исторического поселения во Владимире утвердят в 2024 году.Сейчас Владимир весь считается историческим поселением, что создает проблемы, в первую очередь, застройщикам. Создатели вынуждены согласовывать свои проекты с Минкультуры РФ, даже отдаленных от исторического центра районов. Это замедляет сроки строительства и приводит к убыткам.«Учитывая, что проектирование осуществляется на территории, имеющей историческую и градостроительную ценность, а также необходимость многочисленных согласований с органами по охране объектов культурного наследия, ориентировочный срок утверждения проекта — конец 2024 года», - сообщила пресс-служба Министрства культуры Владимирской области.Проект новых границ исторического поселения города Владимира разрабатывается с середины 2021 года. Планировалось, что документация будет согласована и утверждена в течение нескольких месяцев, однако решения, предложенные подрядчиком не устроили краеведов.Они предложили сжать границы исторического поселения до размеров города, каким он был в XII веке — территории, ограниченной улицей Дворянская с запада и площадью Фрунзе с востока. В эту зону попадают главные памятники Средневековья, застройка конца XIX века, ряд зданий советского периода.Внутри границ исторического поселения действуют регламенты, которые ограничивают, в частности, высотность застройки и выбор строительных материалов. Для защиты исторической среды в центре Владимира следует запретить отделку фасадов сайдингом и профлистом.Владимирские краеведы считают, что такие границы, по сути, вычеркнут часть городской истории. Так, в историческое поселение не попали здания завода «Владалко» и железнодорожного вокзала, Князь-Владимирское кладбище, Владимирский централ, бывшие слободы: Пушкарская, Стрелецкая, Ямская и другие.Без прилегающих к историческому ядру зон, как полагают историки, город Владимир лишится исторического облика и туристического шарма.Фото ГТРК "Владимир"