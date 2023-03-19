Опять гибель на дороге во Владимирской области. В Александровском районе зафиксировано смертельное...

Опять гибель на дороге во Владимирской области. В Александровском районе зафиксировано смертельное ДТП.18 марта, в результате лобового столкновения внедорожника «Мицубиси» и седана «Хендай» погиб водитель. По информации управления МВД по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на 119-м километре дороги «Колокша - Кльчугино - Александров - Верхние Дворики».По предварительной информации, 43-летний водитель внедорожника «Мицубиси», ехавший со стороны Александрова в сторону Верхних Двориков, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Хендай».По данным полиции, 38-летний водитель автомобиля «Хендай» погиб на месте происшествия от полученных травм. 36-летний пассажир «Хендая» и водитель внедорожника «Мицубиси» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этой автокатастрофы.Фото Подслушано Автомобилистов