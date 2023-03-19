Михалкова дала подробную инструкцию.

Михалкова дала подробную инструкцию.В начале весны всех так и тянет съесть что-нибудь изысканное и утонченное и порадовать себя после долгой надоевшей зимы. Дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в своем телеграм-канале представила простой и полезный рецепт эксперементальной запеканки.Суть рецепта в том, что в излюбленном всеми блюде не содержится ни муки, ни манки, ни сахара, что очень актуально для сладкоежек в ожидании лета. Ведь вкусняшки любят все, а худеть потом будет ой как нелегко."Мне вкусно) Она легкая и очень творожная) Я просто люблю творог) Но этот рецепт не подойдет тем, кто привык к таким плотным и очень сладким запеканкам", – отметила Михалкова.Ингридиенты:– пачка нежирного творога.– Нежирное молоко. В зависимости от сухости творога вам может понадобится от 100 до 150 мл.– 2 яйца. Белки отделить от желтков и взбить до белых пик.– Ванилин или корица(можно и то и другое)– Сахарозаменитель.– добавила еще курагу, чернослив и орехи.На фото Михалкова показала готовый результат. Запеканку она украсила ягодами и фруктами. Готовое блюдо Михалкова подала на красиво сервированный стол: на столе стоял прозрачный кувшин с гиацинтами, а также она ажгла свечи.