С 24 марта 2023 года запланированы дополнительные поезда Нижний Новгород – Адлер с остановкой во...

С 24 марта 2023 года запланированы дополнительные поезда Нижний Новгород – Адлер с остановкой во Владимире. Об этом сообщает официальный сайт "РЖД".- Из Нижнего Новгорода поезд отправится 24 и 28 марта, 2, 6, 10 и 14 апреля в 19:14 и прибудет в Адлер через день в 09:42.- Из Адлера поезд отправится 26 и 30 марта, 4, 8, 12 и 16 апреля в 15:41 и прибудет в Нижний Новгород через день в 07:16.В составе поезда – купейные, плацкартные и вагоны-СВ, а также вагон для маломобильных пассажиров. Все они оборудованы системами кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами.Билеты можно приобрести на сайте "РЖД", в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах.Фото телеграмм-канал "Про ГЖД"