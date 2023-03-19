Солнца не будет. Синоптики спрогнозировали погоду на 20 марта во Владимире и области.
20 марта...
Солнца не будет. Синоптики спрогнозировали погоду на 20 марта во Владимире и области.
20 марта погода во Владимире будет облачная, без осадков.
Температура воздуха днем повысится до +3°C. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.
Ветер юго-западный, 1м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 754 мм.рт.ст
Народный прогноз погоды
20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.
Фото pxfuel.com