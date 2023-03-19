Солнца не будет. Синоптики спрогнозировали погоду на 20 марта во Владимире и области. 20 марта...

Солнца не будет. Синоптики спрогнозировали погоду на 20 марта во Владимире и области.20 марта погода во Владимире будет облачная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +3°C. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.Ветер юго-западный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 754 мм.рт.стНародный прогноз погоды20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.Фото pxfuel.com