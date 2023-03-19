Температуру выше нормы прогнозируют синоптики жителям Владимирской области на следующей неделе. На...

Температуру выше нормы прогнозируют синоптики жителям Владимирской области на следующей неделе.На следующей неделе во Владимирской области прогнозируется теплая погода с дневными температурами до плюс 9 градусов."Следующая неделя будет устойчиво теплой. Иногда солнышко будет проглядывать, но, в основном, будет облачная погода с прояснениями, сильных осадков не прогнозируется", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он уточнил, что понедельник станет переходным днем, когда ночные температуры будут еще низкими - - 5..- 7, по области до - 8, а днем уже ожидается + 5..+7. Температура со вторника будет выше нормы на 2-3 градуса. Ночные температуры будут около 0, а дневные - от 4 до 9 градусов выше нуля. Со среды возможны осадки - небольшой дождь."В выходные солнечно, холодные ночи, умеренно теплые дни. Самое важное, что при таком солнце и отсутствии ветра можно загорать. Просто энергию солнца можно будет ощутить на себе. Обычно, не рекомендуется находиться в полуденные и послеполуденные часы на солнце, а в ближайшие выходные - можно, потому что ультрафиолетовый индекс будет низкий. И он полезен - и взрослым, и детям", - сказал Вильфанд.Фото www.pxfuel.com