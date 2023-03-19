18 марта в Александровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в дорожной полиции. Авария случилась около 17:30 на 119 км автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние

18 марта в Александровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в дорожной полиции. Авария случилась около 17:30 на 119 км автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики. По предварительным данным, водитель “Мицубиси”, 1979 года рождения, направлялся со стороны города Александров в сторону деревни Верхние Дворики. Он потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. Там мужчина столкнулся