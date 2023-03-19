С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182437 владимирцев.

Во Владимирской области 19 марта выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Еще 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Александровском, по 4 - в Петушинском и Кольчугинском, по 3 - в Киржачском и Вязниковском, по 2 - в Юрьев-Польском, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Камешковском или Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182437 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50513 заболевших во Владимире, 21633 - в Ковровском районе и 19776 - в Муроме.