Во Владимирской области появился первый проекционный пешеходный переход. Напомним, что в регионе...

Во Владимирской области появился первый проекционный пешеходный переход.Напомним, что в регионе до конца года на пешеходных переходах планировалось установить проекционные системы дорожной разметки «Зебра».В поселке Мелехово, в ноябре прошлого года, в качестве эксперимента, появились первые проекционные "зебры". То что на асфальте не краска, а цветная проекция сразу и не поймешь.Сейчас в Юрьев-Польском появился первый пешеходный переход, оборудованный новейшей голографической техникой, изображающей горизонтальную дорожную разметку.Таким образом создаётся световой коридор, который полностью дублирует «зебру». Когда человек начинает движение, подсветка делает его более заметным. Водители видят пешехода и разметку примерно за 150 метров.Фото Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление.