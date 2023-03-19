МЧС предупреждает об опасности пребывания на тонкой ледяной кромке.

Во Владимирской области пригрозили штрафами за выход на таящий лёд. МЧС предупреждает об опасности пребывания на тонкой ледяной кромке.«Если температура воздуха держится на плюсовых отметках более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%. В это время стоит особенно внимательно следить за детьми», - пояснили в пресс-службе спасательного ведомства.Из-за потепления на реках и озёрах в местах, где любят собираться рыбаки, устанавливаются запрещающие аншлаги. Спасатели и чиновники проводят рейды на водоёмах. С начала года проведено 1615 бесед с, распространено 2010 памяток. Несанкционированный выход на поверхность рек наказывается штрафом: от 800 до 4000 рублей.При возникновении опасности следует незамедлительно звонить по номерам: «112» и «101».