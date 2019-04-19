Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров набросился на шоумена Сергея Светлакова. Он обвинил его в зависти.

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров набросился на шоумена Сергея Светлакова. Он обвинил его в зависти.Курбан Омаров посмотрел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал шоумен, комедийный актер Сергей Светлаков. В своей беседе с гламурной блондинкой артист объяснил свой уход с ТНТ. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Курбан крайне негативно высказался в адрес Сергея."Дело в том, что он не видел перспектив развития: почти все передачи с его участием закрыли или пригласили на них новых ведущих", – написал супруг Ксении Бородиной, после чего обратился напрямую к самому Сергею Светлакову. "Ты догадался почему? Потому, что твой максимум это педик Дулин. На котором ты доехал до сегодняшнего дня и начал тихо тонуть", – заключил Омаров.Далее он дал понять, что негативные эмоции испытывает в отношении Сергея Светлакова по определенным причинам. "Где бы я не встретил этого клоуна с одинаковой мимикой я постоянно слышал как он пытается колко пошутить про Дом 2 и ведущих. Причем шутки были настолько однотипными и избитыми, что мне невольно казалось у человека нет ни чувства юмора ни фантазии. Когда я прочел эту новость оказалось не казалось.Фантазии нет есть зависть (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – нанес неожиданный удар Сергею Светлакову супруг .