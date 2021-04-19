Лукашенко готов принять решения, которые выйдет боком для Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Павел Усов.

Лукашенко готов принять решения, которые выйдет боком для Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Павел Усов.Александр Лукашенко доказал, что готов пойти на многое, чтобы удержать власть в ежовых рукавицах. Цена протеста стала слишком высока, а коллективный Запад не хочет идти на существенные риски и вступать в серьезную конфронтацию с политиком.Политолог Павел Усов опасается того, что в голове Батьки могут зреть планы, которые неминуемо приведут к краху государственной системы. Среди них на первом месте стоит возможная отмена выборов, считает эксперт.Кроме того, Лукашенко не посчитает лишним выдворить из страны всех "экстремистов" и "террористов". За этим, вероятно, последует создание массовой государственной партии.Что касается сотрудничества с Россией, то, по мнению Усова, последний диктатор Европы может дать зеленый свет на размещение российской военной базы . Специалист убежден, что такая система станет крайне хрупкой и развалится еще при жизни Александра Григорьевича.Усов выразил предположение, что решил уйти из истории, спалив до тла страну. Как выражалась в свое время маркиза де Помпадур, после меня хоть потоп.