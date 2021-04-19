Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании двух российских штаммов коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании двух "российских" штаммов коронавирусной инфекции.Главный санитарный врач рассказала, что на территории страны были обнаружены мутации COVID-19, не свойственные ни одному штаммов, описанных иностранными специалистами. Попова отметила, что новые разновидности коронавируса в России получили названия – "сибирский" и "северо-западный".Национальные штаммы выявили во многих странах. Наиболее распространенными среди них являются "британский" и "южноафриканский". По данным , первый обнаружили в Великобритании в сентябре прошлого года, второй – в октябре. Пока не известно, защищают ли от них вакцины.Общее количество россиян, подхвативших коронавирус, сегодня составляет 4,71 миллиона. За прошедшие сутки в стране . Всего выздоровели и покинули больницы 4,3 миллиона человек, скончались от осложнений, вызванных ковидом, 105,9 тысячи пациентов.Россия находится на пятом месте в списке стран с наибольшим числом случаев. Лидируют Соединенные Штаты, где диагноз поставили 32 миллионам граждан. За ними идут Индия с 15 миллионами заразившихся, Бразилия с 13 миллионами и Франция с 5 миллионами, передает сайт Worldometers.Ранее врач Мадина Байрамукова рассказала о пагубном влиянии коронавируса на кожу. По ее словам, инфекция может обострить хронические болезни. Подробности – в .