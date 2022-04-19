Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса.

Министерство просвещения России планирует ввести изучение истории с первого класса. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе первого всероссийского школьного исторического форума Сила в правде!.Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — заверил министр.Кравцов дополнил, что Россия никогда не допустит, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам, мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память.Сейчас в школах Российской Федерации курс истории начинается с пятого класса.