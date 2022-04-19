Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции “Добрый огород”. Задача социального проекта-развитие городского садоводства и огородничества,

Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции “Добрый огород”. Задача социального проекта-развитие городского садоводства и огородничества, аграрного волонтёрства и благотворительности. Организаторы считают, что огородничество и садоводство мотивирует пожилых граждан к активному долголетию, а многодетным семьям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, помогает сформировать новые социальные связи, получить поддержку местных сообществ. Главная цель