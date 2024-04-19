Такое решение опубликовано на сайте митрополии.

Руководство Суздальской православной гимназии отлучено от церковного общения. Такое решение опубликовано на сайте митрополии.Речь идёт о Нине Аникиной, директоре, и Юлии Бутряковой, председателе общественной организации «Родители, педагоги и православная общественность – за русскую, традиционную, нравственную школу». Причина – непослушание Епархиальному руководству.Снова приступить к Святым Христовым Тайнам начальство сможет лишь после принесения покаяния.